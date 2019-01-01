В парке «За Саймой» собрались трезвенники Сургута
Марафон в 3 километра преодолён со смехом и отличным настроением
Скрин с видео марафона трезвости
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Не за победу, а за участие боролись сегодня сургутяне в парке «За Саймой». Сегодня в полдень там состоялся забег «Кубок кристальной трезвости».
Стоит отметить, что первый «Кубок кристальной трезвости» состоялся ещё в 2011-м году. Тогда начать новый год с дневного забега решились только 7 человек. В этом году количество спортсменов увеличилось до 70-ти. Однако на самом деле пробежать дистанцию в три километра решились гораздо больше сургутян.
После забега любители здорового образа жизни пили чай из тульского самовара с сушками, под заводную музыку устроили народные гуляния. Также работала фотозона с собаками хаски.