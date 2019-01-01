В Сургуте поступил в продажу электронный проездной «Карта горожанина»

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:41:18+03:00

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Проезд в общественном транспорте Сургута теперь можно оплатить «Картой горожанина». Стоимость карты-проездного для взрослого составляет 1500 рублей, ученического проездного – 750 рублей.

Приобрести саму карту за 65 рублей можно в отделениях СГМУП «РКЦ ЖКХ». Первое время пополнять баланс карт сургутяне смогут в точках продаж или через онлайн-банки. Оплатить проезд в общественном транспорте можно также с помощью банковской карты.

Список адресов пунктов продажи и доступных маршрутов движения общественного транспорта, на которых можно оплатить проезд «Картой горожанина», представлены на сайте МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» по ссылке.