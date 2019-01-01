Погода в Югре 1 января: -19 градусов и небольшой снег

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:33:30+03:00

Первый день 2019 года в Югре будет комфортным для прогулок Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник, 1 января, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель, изморозь. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12,-17 ºС, местами -18,-23 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём -14,-16 ºС.

В Сургуте переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -19 градусов.

В Нижневартовске снегопад и облачная погода. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -18 градусов.