2019-01-01T08:33:30+03:00
Общество

Погода в Югре 1 января: -19 градусов и небольшой снег

Погода приятная для прогулок
Алена Кульмухаметова
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Первый день 2019 года в Югре будет комфортным для прогулокПервый день 2019 года в Югре будет комфортным для прогулокФото: Татьяна Коркина
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Во вторник, 1 января, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель, изморозь. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12,-17 ºС, местами -18,-23 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём -14,-16 ºС.

В Сургуте переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -19 градусов.

В Нижневартовске снегопад и облачная погода. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -18 градусов.

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