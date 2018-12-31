На дорогах Югры ввели дополнительные меры безопасности

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-31T16:10:30+03:00

Югорчан просят без надобности лишний раз не садиться за руль

Изменить размер текста: A A

Комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности на автодорогах на время новогодних праздников введен в Югре.

Соответствующее постановление подписал заместитель главы региона Андрей Зобницев.

Так, жителям автономного округа рекомендовано воздержаться от передвижения по автомобильным дорогам на личном транспорте без крайней необходимости.

Окружному управлению министерства внутренних дел рекомендовано усилить контроль за соблюдением скоростного режима, увеличить количество мобильных нарядов дорожно-патрульной службы.

Кроме того, пункты обогрева на дорогах введены в зону повышенной готовности.

Центру медицины катастроф поручено выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение готовности по реагированию на дорожно-транспортные происшествия.

«Северавтодор» обеспечит выполнение комплекса мероприятий по обслуживанию и содержанию дорог автономного округа, при этом уделив особое внимание аварийно опасным участкам по согласованию с ГИБДД.