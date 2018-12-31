2018-12-31T15:29:46+03:00
Происшествия

В Сургуте накачанная наркотиками мать четверых детей украла тапки и шапку

При досмотре у женщины обнаружили наркотики
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупную партию наркотиков обнаружили полицейские из Сургута у неадекватной женщины.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, днём в сетевом супермаркете города по улице 30 лет Победы работниками магазина задержана женщина, которая совершила кражу домашних тапочек и шапки.

Вызванные на место преступления сотрудники Росгвардии обратили внимание на неадекватное поведение гражданки и вызвали полицейских.

Оперативники во время досмотра у задержанной изъяли 26 свертков с синтетическими наркотиками.

Кроме того, в сумке подозреваемой обнаружено 100 аналогичных свертков. Также полицейские установили, что женщина находилась в наркотическом опьянении. Общая масса изъятого составила более 126 граммов.

В ходе обыска съемной квартиры изъято еще два свертка, вес которых определит экспертиза.

Полицейские установили, что 37-летняя мать четверых детей приехала в Сургут из Нижнего Новгорода для сбыта наркотиков посредством закладок.

Возбуждено уголовное дело. Женщина арестована, ей грозит срок до 20 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дорогах Югры ввели дополнительные меры безопасности
Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет жителей округа с наступающим новым годом
Семьям погибшим в ДТП в ХМАО власти Югры выплатят по миллиону рублей
В Белом Яре открылся технопарк
Погода в Югре 31 декабря: -14 градусов и снегопад
Состояние пострадавших в ДТП в Югре стабильное
Опубликован список погибших в ДТП в ХМАО
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жуткого ДТП с вахтовиками в ХМАО
Погода в Югре 30 декабря: снегопад и небольшой ветер
Родственникам погибших и пострадавшим власти Югры окажут помощь
Губернатор Наталья Комарова побывала в первом мобильном кванториуме Югры
Восемь юных сургутян спели на новогоднем концерте в Государственном Кремлевском Дворце
В Советском районе ищут водителя, сбившего лося
Играла на бирже и нарвалась на мошенников: у вартовчанки украли более 500 тысяч рублей
Проезд в автобусах Сургута с 1 января составит всего 25 рублей
В Сургуте под колеса иномарки попала 67-летняя бабушка
Безопасность населения и вывоз мусора - под особым контролем властей Югры
В Ханты-Мансийске мужчина украл коляску стоимостью 50 тысяч рублей