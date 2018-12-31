В Сургуте накачанная наркотиками мать четверых детей украла тапки и шапку
Крупную партию наркотиков обнаружили полицейские из Сургута у неадекватной женщины.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, днём в сетевом супермаркете города по улице 30 лет Победы работниками магазина задержана женщина, которая совершила кражу домашних тапочек и шапки.
Вызванные на место преступления сотрудники Росгвардии обратили внимание на неадекватное поведение гражданки и вызвали полицейских.
Оперативники во время досмотра у задержанной изъяли 26 свертков с синтетическими наркотиками.
Кроме того, в сумке подозреваемой обнаружено 100 аналогичных свертков. Также полицейские установили, что женщина находилась в наркотическом опьянении. Общая масса изъятого составила более 126 граммов.
В ходе обыска съемной квартиры изъято еще два свертка, вес которых определит экспертиза.
Полицейские установили, что 37-летняя мать четверых детей приехала в Сургут из Нижнего Новгорода для сбыта наркотиков посредством закладок.
Возбуждено уголовное дело. Женщина арестована, ей грозит срок до 20 лет.