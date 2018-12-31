В Сургуте накачанная наркотиками мать четверых детей украла тапки и шапку

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-31T15:29:46+03:00

При досмотре у женщины обнаружили наркотики

Изменить размер текста: A A

Крупную партию наркотиков обнаружили полицейские из Сургута у неадекватной женщины.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, днём в сетевом супермаркете города по улице 30 лет Победы работниками магазина задержана женщина, которая совершила кражу домашних тапочек и шапки.

Вызванные на место преступления сотрудники Росгвардии обратили внимание на неадекватное поведение гражданки и вызвали полицейских.

Оперативники во время досмотра у задержанной изъяли 26 свертков с синтетическими наркотиками.

Кроме того, в сумке подозреваемой обнаружено 100 аналогичных свертков. Также полицейские установили, что женщина находилась в наркотическом опьянении. Общая масса изъятого составила более 126 граммов.

В ходе обыска съемной квартиры изъято еще два свертка, вес которых определит экспертиза.

Полицейские установили, что 37-летняя мать четверых детей приехала в Сургут из Нижнего Новгорода для сбыта наркотиков посредством закладок.

Возбуждено уголовное дело. Женщина арестована, ей грозит срок до 20 лет.