Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет жителей округа с наступающим новым годом

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-31T14:32:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В канун наступления нового года губернатор Ханты-Мансийского атвономного округа поздравила земляков.

«Мы у входа в 2019 год, с которого начнется отсчет нового века Югры.

Так повелось, что именно в это время мы задумываемся о том, что сделано, мечтаем о будущем.

Мы проявили единство в выборе курса развития страны. Завершаем год с устойчивыми показателями в экономике. Распахнули двери новые школы, детские сады и спортивные объекты, открыты новые производства.

900-летие первого упоминания Югры в русских исторических летописях еще больше сплотило нас.

Мы участвовали в устройстве мира, обрели новых друзей, договорились о сотрудничестве, обменялись гражданскими инициативами. Это надежный фундамент для будущих достижений.

За каждым успехом региона, будь то новое месторождение, завод или первый звонок в новой школе, - труд людей.

Благодарю вас, дорогие земляки, за душевность, бескорыстие, героизм, присущие югорскому характеру, за неравнодушие к судьбе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Также Наталья Комарова вспомнила поговорку коренных жителей Югры.

- Народы ханты и манси говорят: «Если будешь сидеть сложа руки, рыба и зверь домой не зайдут». В 2019 год мы входим с новыми задачами по улучшению нашей жизни, нацеленными на внедрение проектов, создание научных, образовательных центров, развитие массового спорта, туристического, промышленного потенциалов, «перезагрузки» жилищных программ региона.

Дорогие друзья! Желаю каждой семье счастья на этой планете, здоровья, благополучия, мира.

Пусть первый год нового века Югры начнется с семейных, новогодних радостей, подарков, планов.

С Новым годом, любимая Югра! С Новым годом, дорогие земляки!