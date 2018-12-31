2018-12-31T11:17:33+03:00
Общество

Семьям погибшим в ДТП в ХМАО власти Югры выплатят по миллиону рублей

Пострадавших также финансово поддержат
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении финансов для семей погибших и пострадавших в ДТП 29 декабря.

Как сообщает портал правительства ХМАО, из резервного фонда Югры выделят более 8 миллионов рублей. Семьям погибших – по 1 миллиону. Каждому пострадавшему, получившему тяжелые травмы, – по 300 000 рублей. Тем, кто получил травмы средней тяжести, – 200 000, а тем, кто легкие, – по 100 тысяч рублей.

На базе Сургутского социально-оздоровительного центра создан пункт комплексной помощи пострадавшим, родным и близким погибших.

Напомним, жуткая авария случилась 29 декабря в Нефтеюганском районе. В автобус с вахтовиками врезался «МАЗ». Погибли шесть человек, пострадали 18.

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