Юные тоболяки в «Городе мастеров» готовят новогодние сувениры
В Тюменской области продолжает действовать программа «Точка возврата», призванная помочь в социализации детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Так, в социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска работает творческая мастерская по изготовлению сувениров, с «говорящим» названием - «Город мастеров».
В мастерской, организованной при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, занимаются ребята, проходящие реабилитацию в стационарном отделении центра и отделении дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.
- Дети стараются, проявляют усидчивость и видят замечательные результаты своего труда», - рассказывает руководитель мастерской Вера Шевелева.
Скрапбукингу (особому виду апликации) обучает Эльвира Махмутова. Под ее руководством ребята осваивают разнообразные варианты творчества, делают красивые открытки и шоколадницы.
Главными умельцами «Города мастеров» стали активисты ветеранских общественных организаций. Любовь Шкилева и Нина Шорохова, участницы областного проекта «Диалог поколений» проводят для ребят творческие мастер – классы.
По мнению специалистов департамента социального развития Тюменской области, занятия в творческой мастерской позволяют увлечь детей и подростков полезным делом в свободное от учебы время.