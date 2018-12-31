2018-12-31T09:28:26+03:00
Общество

В Белом Яре открылся технопарк

Педагоги составили график работы кванториума на предстоящий год
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Технопарк открылся на базе Центра детского творчества в Белом Яре. Он создан для того, чтобы охватить инженерным творчеством детей из удаленных поселений.

Портал правительства Югры отмечает, что уже сейчас педагоги составили график работы кванториума на предстоящий год: каждому поселению выделен свой месяц. Все кванты, которые можно увидеть и протестировать здесь, легко складываются в специальный транспорт за короткое время. Останавливаться на этом власти муниципалитета не стали: скоро кванториум будет оснащен самыми современными квантами.

Оценить возможности мобильного технопарка главе региона помогли школьники Сургутского района. Они показали ей свои наработки в графическом дизайне, нанотехнологиях и астрономии, демонстрируя единственный в регионе планетарий такого масштаба.

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