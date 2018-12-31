2018-12-31T08:37:34+03:00
Общество

Погода в Югре 31 декабря: -14 градусов и снегопад

Ветер южный направлений
Алена Кульмухаметова
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Югорчане провожают старый годЮгорчане провожают старый годФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийске облачно и умеренный снегопад. Ветер южный, юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -19 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -15 градусов.

В Нижневартовске облачно, вечером небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха:-17, -14 градусов.

В Белоярском облачно, снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха:-15, -14 градуса.

В Советском облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.

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