Погода в Югре 31 декабря: -14 градусов и снегопад
В Ханты-Мансийске облачно и умеренный снегопад. Ветер южный, юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -19 градусов.
В Сургуте облачная погода, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -15 градусов.
В Нижневартовске облачно, вечером небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха:-17, -14 градусов.
В Белоярском облачно, снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха:-15, -14 градуса.
В Советском облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.