2018-12-30T10:42:53+03:00
Происшествия

Состояние пострадавших в ДТП в Югре стабильное

Ухудшения за сутки не было
Алена Кульмухаметова
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Состояние пострадавших в ДТП в Нефтеюганском районе за последние сутки: без ухудшений. Об этом сообщает официальный портал правительства Югры.

- Медицинская помощь оказана 18 пациентам: 3 амбулаторно, 15 продолжают лечение. Два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении в Сургутском травмцентре. Четырем пациентам средней тяжести оказывается помощь в Нефтеюганской районной больнице. И остальные 9 пациентов - в Нефтеюганской городской больнице: состояние 5 - средней тяжести, 4 - удовлетворительное, без ухудшений за прошедшие сутки, – сказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Напомним, жуткое ДТП случилось в ХМАО 29 декабря. В автобус вахтовиков врезался МАЗ. Погибли шесть человек, пострадали 18.

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