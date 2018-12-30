2018-12-30T08:59:04+03:00
Общество

Опубликован список погибших в ДТП в ХМАО

Авария случилась между на участке дороги Западным Салымом и Лемпино
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы "Это Юганск, детка" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Это Юганск, детка" в соцсети ВКонтакте
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Телеканал «РЕН ТВ» распространил список погибших в автокатастрофе, случившейся 29 декабря в Югре.

Известно, что среди шести погибших вахтовики из трёх регионов России. По информации департаменте общественных и внешних связей Югры, погибли двое мужчин из Уфы, один из города Отрадного Самарской области и ещё один из Краснодара, сообщили корреспонденту.

Также насмерть разбились водители автобуса и встречного грузовика.

Имена погибших:

1. Николай Рыбак, 1959 г.р.

2. Константин Жедик, 1960 г.р.

3. Анатолий Иванов, 1964 г.р.

4. Алексей Вислаушкин, 1972 г.р.

5. Альберт Таибалов

6. Расим Агаханов, 1973 г.р.

Ранены:

1. Тимур Галимов, 1984 г.р.

2. Виталий Щербаков, 1988 г.р.

3. Никита Кравченко, 1988 г.р.

4. Альберт Тагильбаев, 1977 г.р.

5. Петр Рябушкин, 1964 г.р.

6. Марат Ромашкин, 1989 г.р.

7. Антон Умрихин, 1985 г.р.

8. Александр Симонович, 1987 г.р.

9. Руслан Искандаров, 1989 г.р.

10. Максим Усов, 1979 г.р.

11. Евгений Мамай, 1984 г.р.

12. Наиль Мансуров, 1988 г.р.

13. Артур Зарипов, 1986 г.р.

14. Руслан Райманов, 1987 г.р.

15. Александр Штранц, 1991 г.р.

16. Ильдус Яппаров, 1961 г.р.

17. Александр Носов. г.р.

Телефон "горячей линии" ГУ МЧС России по ХМАО, где можно узнать подробности о пострадавших 8(34673) 97 777.

Напомним, в результате ДТП пострадали 18 человек, они доставлены в Пойковскую больницу и больницу Нефтеюганска. Состояние 12 человек оценивается как средне-тяжелое.

Они получают всю необходимую медицинскую помощь, привлечены нейрохирурги из сургутского травмотологического центра.

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