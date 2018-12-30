Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жуткого ДТП с вахтовиками в ХМАО
Жуткая авария с большим количеством погибших и пострадавших произошла 29 декабря на автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск.
По данным следственного комитета ХМАО-Югры, водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом, перевозившим вахтовиков. В результате ДТП погибли 6 человек, не менее 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы.
Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и передать материалы для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты аппарата следственного управления по округу.
Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
В целях получения дополнительных данных о причинах и обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего, следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами ДТП, либо проезжавшим место ДТП в первые минуты после аварии, с просьбой позвонить на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52.
Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП или место ДТП в первые минуты после аварии, просим предоставить ее следствию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Шесть погибших и 18 раненых: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус с грузовиком», «ДТП под Нефтеюганском: ситуацию контролирует губернатор Югры Наталья Комарова».