Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жуткого ДТП с вахтовиками в ХМАО

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-30T07:51:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария с большим количеством погибших и пострадавших произошла 29 декабря на автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск.

По данным следственного комитета ХМАО-Югры, водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом, перевозившим вахтовиков. В результате ДТП погибли 6 человек, не менее 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы.

Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и передать материалы для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты аппарата следственного управления по округу.

Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

В целях получения дополнительных данных о причинах и обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего, следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами ДТП, либо проезжавшим место ДТП в первые минуты после аварии, с просьбой позвонить на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52.

Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП или место ДТП в первые минуты после аварии, просим предоставить ее следствию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Шесть погибших и 18 раненых: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус с грузовиком», «ДТП под Нефтеюганском: ситуацию контролирует губернатор Югры Наталья Комарова».