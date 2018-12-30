Погода в Югре 30 декабря: снегопад и небольшой ветер

СЕГОДНЯ 07:28 2018-12-30T07:28:29+03:00

В Югре сегодня снегопад Фото: Татьяна Коркина

Столбики термометров идут вверх

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В Ханты-Мансийске облачно и снегопад. Ветер северо-западный, северный, западный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -18 градусов.

В Сургуте облачно и сильный снегопад. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -9 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, небольшой снегопад. Ветер юго-восточный, южный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -9 градусов.

В Белоярском облачно и небольшой снег. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -25, -18 градусов.

В Советском облачная погода, небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный, южный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -19 градусов.