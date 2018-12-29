Родственникам погибших и пострадавшим власти Югры окажут помощь
Губернатор Югры Наталья Комарова поручила оказать содействие для предоставления необходимой помощи родственникам погибших и пострадавшим в ДТП в Нефтеюганском районе, сообщает официальный штаб правительства Югры.
Во-первых, в максимально короткие сроки необходимо установить личности погибших и пострадавших, место работы, место жительства, в том числе для организации работы с родственниками.
Во-вторых, связаться с семьями и с органами власти регионов, в которых проживают погибшие граждане, а также тех, кто находится сейчас в учреждениях здравоохранения Югры на лечении. Оперативную информацию - направить по каналам комиссии по чрезвычайным ситуациям в соответствующие регионы.
В-третьих, официально задействовать страховые компании. Мобилизовать все каналы, чтобы безотказно были выполнены все заявки пострадавших застрахованных граждан.
В-четвертых, мобилизовать и организовать необходимую работу всех ответственных и должностных лиц в таком режиме до разрешения ситуации.
В-пятых, своевременно информировать население автономного округа о проводимой работе и принятых решениях.
Напомним, сегодня, 29 декабря на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автобус с вахтавиками столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли, 18 получили ранения.
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