Губернатор Наталья Комарова побывала в первом мобильном кванториуме Югры

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-29T14:46:33+03:00

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Первый в Югре мобильный технопарк посетила губернатор Наталья Комарова во время рабочей поездки в Сургут и Сургутский район. Он действует на базе центра детского творчества в Белом Яру.

Школьники показали ей свои наработки в графическом дизайне, нанотехнологиях и астрономии, демонстрируя единственный в регионе планетарий такого масштаба. Глава региона отметила, что такое инженерное творчество может быть полезным и для ее коллег в разных отраслях.

- Я люблю помогать маме, поэтому в технопарке начал разрабатывать помощников для нее. Придумал робот-пылесос: он сам едет и вытирает пыль с поверхности, - рассказал 12-летний школьник из поселка Солнечный Хоял Алиев.

Наталлья Комарова рекомендовала мальчику доработать проект, придумать ноу-хау, запатентовать его и прославить Югру.

Мобильный кванториум открылся на минувшей неделе, сообщили в пресс-службе правительства округа. Главная его задача – охватить инженерным творчеством детей из отдаленных поселений. Уже сейчас педагоги составили график работы кванториума на предстоящий год. Каждому поселению выделен свой месяц.

Базируется кванториум на площадке центра детского творчества в Белом Яру. Все кванты, которые можно увидеть и протестировать здесь, легко складываются в специальный транспорт за короткое время.

Стоил такой объект 15 млн рублей. Впрочем, останавливаться на этом власти муниципалитета не стали, и выделили на следующий год такую же сумму из местного бюджета, чтобы оснастить технопарк самыми современными квантами.