В Советском районе ищут водителя, сбившего лося

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-29T14:37:16+03:00

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В Советском районе сбит лось. Авария произошла накануне, 28 декабря, на 347 км автодороги Ханты-Мансийск - Советский. Водитель с места аварии скрылся, сообщили в ГИБДД Югры. Сейчас он объявлен в розыск.

Данная территория относится к Государственному природному заказнику «Верхне-Кондинский». Поэтому природнадзор Югры и госавтоинспекторы Советского района просят откликнуться очевидцев данного происшествия или людей, владеющих информацией.