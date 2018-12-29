В Советском районе ищут водителя, сбившего лося
У жителей Югры просят помощи
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В Советском районе сбит лось. Авария произошла накануне, 28 декабря, на 347 км автодороги Ханты-Мансийск - Советский. Водитель с места аварии скрылся, сообщили в ГИБДД Югры. Сейчас он объявлен в розыск.
Данная территория относится к Государственному природному заказнику «Верхне-Кондинский». Поэтому природнадзор Югры и госавтоинспекторы Советского района просят откликнуться очевидцев данного происшествия или людей, владеющих информацией.