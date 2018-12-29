2018-12-29T14:38:28+03:00
Звезды

Восемь юных сургутян спели на новогоднем концерте в Государственном Кремлевском Дворце

Ребята стали участниками детского хора России
Маргарита КАЛИНКИНА
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Восемь воспитанников Сургутского колледжа русской культуры имени Анатолия Знаменского выступили в Государственном Кремлевском Дворце. Ребята стали участниками большого новогоднего концерта сводного детского хора России.

Югру представили Павел Бытотов, Марк Майер, Егор Марфин, Елисей Процюк, Иван Райчук, Елизар Софронов, Степан Тараканов и Захар Харольский, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Всего участниками концерта стали представители 53 регионов страны. В репертуар вошли произведения отечественных и зарубежных композиторов, в числе которых – финальный хор из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Славься, наш могучий край!» Сергея Прокофьева, два хора «О, Фортуна!», «Если бы весь мир был мой» из кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа, «Хор мальчишек» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, произведения Петра Чайковского и многие другие.

Напомним, сводный детский хор России создан в 2014 году по инициативе всероссийского хорового общества. Его солисты принимают участие в различных крупных мероприятиях федерального и международного масштаба. Так, более тысячи хористов участвовали в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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