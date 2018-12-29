2018-12-29T11:31:40+03:00
Происшествия

Играла на бирже и нарвалась на мошенников: у вартовчанки украли более 500 тысяч рублей

Полицейские Нижневартовска ищут интернет-аферистов
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Нижневартовске полицейские устанавливают злоумышленников похитивших у местной жительницы более полумиллиона рублей.

56-летняя горожанка играла на бирже и повелась на уловки мошенников. Она сделала ставку в размере 33 тысяч рублей, но после решила забрать деньги и не участвовать в торгах. Однако сотрудник фирмы сообщил, что ее счет пополнился и в настоящий момент составляет 7 тысяч евро. Чтоб ыполучить деньги необходимо установить специальное программное обеспечение. Выполнив условие, горожанка предоставила удаленный доступ к своему компьютеру и соответственно к установленному на нем мобильному банку. После чего злоумышленники оформили на имя потерпевшей кредитную карту в размере более полумиллиона рублей и совершили финансовую операцию по выводу денежных средств на другой счет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, сообщили в полиции Нижневартовска.

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