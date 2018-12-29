СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-29T10:42:51+03:00

Проезд в автобусах Сургута с 1 января составит всего 25 рублей Фото: Ольга Крыльцова

И только на четырех маршрутах сохраняется прежняя цена

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Проезд в автобусах Сургута с 1 января составит всего 25 рублей. Напомним, что ранее сообщалось о цене билета в два раза дороже - 50 рублей.

Но такая стоимость будет только на 18 маршрутах, еще на четырех поездка останется на прежнем уровне - от 35 до 40 рублей. Это маршруты №8, №21, №45 и №47.

Об этом заявил мэр города Вадим Шувалов во время пресс-конференции. Он пояснил, что на большинстве маршрутов можно добраться в любую точку города.