Проезд в автобусах Сургута с 1 января составит всего 25 рублей
И только на четырех маршрутах сохраняется прежняя цена
Проезд в автобусах Сургута с 1 января составит всего 25 рублейФото: Ольга Крыльцова
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Проезд в автобусах Сургута с 1 января составит всего 25 рублей. Напомним, что ранее сообщалось о цене билета в два раза дороже - 50 рублей.
Но такая стоимость будет только на 18 маршрутах, еще на четырех поездка останется на прежнем уровне - от 35 до 40 рублей. Это маршруты №8, №21, №45 и №47.
Об этом заявил мэр города Вадим Шувалов во время пресс-конференции. Он пояснил, что на большинстве маршрутов можно добраться в любую точку города.