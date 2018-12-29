2018-12-29T10:32:51+03:00
Авто

В Сургуте под колеса иномарки попала 67-летняя бабушка

Она шла по зебре на зеленый сигнал светофора
Маргарита КАЛИНКИНА
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За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил ранения.

Пожелая женщина в Сургуте попала под колеса иномарки, когда переходила по зебре перекресток. 67-летняя женщина шла на зеленый сигнал светофора и не успела ступить на тротуар, как ее сбили.

Авария произошла накануне, 28 декабря, в 13:15 на регулируемом перекрестке ул. Геологическая пр. – Комсомольский. 33-летний водитель на «Фольксвагене Тоурэг» начал движение на разрешающий сигнал светофора и не дождался, когда завершит переход пешеход. В результате происшествия, пострадавшую доставили в больницу, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в Югре выявлено 3395 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации выявлено 1943 нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 4 факта с признаками составов преступлений.

Уважаемые водители! Скользкие дороги, метеорологические осадки, плохая видимость – все эти факторы могут привести к возникновению сложной или аварийной ситуации. Окружная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.

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