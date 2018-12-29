2018-12-29T08:36:53+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске мужчина украл коляску стоимостью 50 тысяч рублей

А в Сургуте молодой человек стащил вещи из спортивного магазина
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ханты-Мансийске мужчина украл коляску стоимостью 50 тысяч рублейВ Ханты-Мансийске мужчина украл коляску стоимостью 50 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Ханты-Мансийске мужчина украл из частного дома коляску стоимостью около 50 тысяч рублей. Кража совершена на улице Парковая. Неизвестный взломал дверь и проник на веранду.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 35-летний ранее судимый горожанин. На него заведено уголовное дело.

В Сургуте задержан молодой 21-летний, подозреваемый в краже из спортивного магазина. Находясь в торговом центре по улице Нефтеюганское шоссе, он утащил носимые вещи, стоимостью пять тысяч рублей. Задержанный дал признательные показания. На него также заведено уголовное дело.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, раскрыто 46, из них: 2 факта причинения вреда здоровью, 2 разбоя, вымогательство, 5 фактов мошеннических действий, 2 факта незаконного оборота наркотических средств и 4 кражи. Раскрываемость по горячим следам составила 79%, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Раскрыты также 3 ранее зарегистрированных преступлений, из них: распространение информации, порочащее честь и достоинство, угон и кража. Арестован 1 человек.

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