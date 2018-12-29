2018-12-29T11:44:10+03:00
Общество

Безопасность населения и вывоз мусора - под особым контролем властей Югры

Силовики и коммунальщики регина готовы к новогодним праздникам
Маргарита КАЛИНКИНА
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Безопасность населения и вывоз мусора - под особым контролем властей ЮгрыБезопасность населения и вывоз мусора - под особым контролем властей Югры
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Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники в Югре в готовности будут находиться более 9,5 тысяч человек. Предусмотрено задействовать около 3,5 тысяч единиц специальной техники.

Обеспечение безопасности обсуждалось на заседании правительства автономного округа, передает пресс-слкжба правительства.

Главы муниципальных образований, руководители предприятий жизнеобеспечения доложили о том, что уже сделано. По их отчетам, проведены дополнительные мероприятия по противопожарной защите мест массовыго празднования Нового года и Рождества. Объекты образования, культуры тщательно проверены. Проведены рабочие встречи с педагогами. Также во многих муниципалитетах созданы мобильные пункты обогрева, питания и временного размещения людей на случай аномально холодной погоды и чрезвычайных ситуаций.

- При проведении праздничных мероприятий будут усилены наряды полиции. Также увеличим количество патрульно-постовых нарядов, дорожно-патрульных служб. Задействуем в обеспечении порядка дополнительных сотрудников, в том числе, участковых уполномоченных полиции, - сообщил начальник оперативного отдела Управления МВД России по Югре Алексей Журавлев.

Заместитель губернатора Алексей Забозлаев также рассказал о переходе на новую систему работы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

- Все договоры с перевозчиками заключены. Мониторинг ситуации будет вестись ежесуточно. Круглосуточное дежурство организовано и региональным оператором. Ситуация под контролем, - заверил Алексей Забозлаев.

Подводя итоги заседания, губернатор Наталья Комарова еще раз подчеркнула, что нужно создать условия абсолютной безопасности для югорчан, которые будут собираться на различных площадках в праздничные дни.

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