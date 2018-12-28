На Почте России в Югре появились конверты со стойбищем

28 Дек. 21:12 2018-12-28T21:32:49+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялось спецгашение юбилейных конвертов, посвященных 900-летию со дня первого упоминания Югры в русских летописях. Дополнительно к почтовому конверту в честь памятной даты Почтой России был изготовлен штемпель специального гашения, который объединен с конвертом общим сюжетом.

Первый оттиск специальным штемпелем на юбилейном конверте поставили и.о. директора департамента общественных и внешних связей Константин Репин и директор филиала Почты России в Югре Андрей Ершов. Всего же выпущено и поступит в продажу 300 тысяч экземпляров.

- Почта России решила не стоять в стороне от этого популярного события для Югры. Мы внесли свою лепту для того, чтобы 300 тысяч людей за пределами региона узнали об этом событии, – сказал директор филиала Почты России в Югре Андрей Ершов.

На "юбилейном" конверте изображена картина Михаила Бронникова «В стойбище». Первые экземпляры можно будет купить 29 декабря в 11 отделении Почты России в Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: ул. Пионерская, 25. Здесь же югорчане смогут погасить конверт праздничным штемпелем.