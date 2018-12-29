2018-12-29T07:00:11+03:00
Общество

Главный полицейский Югры отправился в Чечню

Он проверил, как служат его подчиненные на Северном Кавказе
Маргарита КАЛИНКИНА
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Главный полицейский Югры отправился в Чечню. Фото УМВД ХМАОГлавный полицейский Югры отправился в Чечню. Фото УМВД ХМАО
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Главный полицейский Югры Василий Романица работает на Северном Кавказе. Он лично проверяет, как несут службу сотрудники сводного отряда югорской полиции.

Накануне, 28 декабря, Василий Иванович встретился с руководством ВОГО и П МВД России и обсудил дальнейшее взаимодействие югорских полицейских с силовиками Кавказа. Работа северян получила положительную оценку.

Василий Романица также посмотрел, в каких условиях живут его подчиненные в Чечне, оценил состояние помещений, организацию питания и отдыха.

Затем на плацу лучшие полицейские получили награды. Василий Романица поблагодарил сотрудников отряда за добросовестное исполнение служебных обязанностей, личную инициативу, высокий профессионализм при исполнении служебного долга.

После торжественного построения главный полицейский Югры принял участие в закладке аллеи, посвященной сотрудникам органов внутренних дел Югры. Василий Иванович высадил саженец березы, сообщает пресс-служба полиции автономного округа.

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