2018-12-29T05:31:15+03:00
Общество

Суббота, 29 декабря, в Югре будет снежной и ветреной

Местами возможна метель
Маргарита КАЛИНКИНА
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Суббота, 29 декабря, в Югре будет снежной и ветренойСуббота, 29 декабря, в Югре будет снежной и ветренойФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Суббота, 29 декабря, в Югре будет снежной и ветреной. В регионе продолжится метель. Ветер юго-восточный порывистый. Температура днем составит -10,-15 градусов, местами возможно похолодание до -20 -25 градусов.

В Ханты-Мансийске будет максимум -12 -14 градусов. В первой половине дня будет идти сильный снегопад, скорость ветра составит 4-7 м/с. К вечеру осадки прекратятся.

С 30 декабря до 4 января синоптики прогнозируют умеренно морозную погоду. В большинстве районов будет снег от небольшого до умеренного. При усилении ветра метель. Ветер южных направлений 5-10 м/с.

В Новогоднюю ночь в автономном округе ожидается -20 -25 градусов, при прояснениях местами до -30, днем потеплеет до -16 -21 градуса.

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