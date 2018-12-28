Главными темами пресс-конференции сургутского мэра стали жилье и дороги

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-28T14:46:38+03:00

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Глава города Сургута Вадим Шувалов рассказал на пресс-конференции о самых важных событиях и достижениях, которые существенно повлияли на жизнь горожан в 2018 году.

Мэр начал с самой злободневной темы – жилья. Главное достижение уходящего года – власти смогли полностью решить проблему балочников. Программа ликвидации таких строений, наконец, завершена. На нее было потрачено 476,6 млн рублей, расселены 464 человека.

– Воспользовались социальной выплатой 125 семей. Были заключены 180 договоров купли-продажи жилых помещений. Семьи получили возможность приобрести по две или три квартиры в зависимости от количества проживающих, – рассказал градоначальник.

Помимо ликвидации ветхого жилья в 2018 году власти продолжили оказывать поддержку разным категориям сургутян в решении жилищного вопроса. Молодые семьи, дети-сироты, работники бюджетных учреждений, участники боевых действий и другие льготники получили рекордную сумму на улучшение жилищных условий – 3,131 млрд рублей. При этом львиную долю средств выделил округ.

Вторым по значимости вопросом мэр назвал дороги. За 2018 год удалось проделать немалую работу. На ремонт улиц и дорог города потратили 536 млн рублей. Эти средства позволили отремонтировать 177,3 тыс. «квадратов» дорожного полотна. Ремонт провели на 10 улицах. Также строили и ремонтировали тротуары, устранили колейность на 24 участках. Особого внимания заслуживает большая стройка по продолжению улицы Киртбая. Дорожникам удалось «пройти» почти километр.

Еще больше власти планируют сделать в следующем, 2019-м году. На ремонт дорог местного значения потратят почти 378 млн рублей. Они позволят привести в порядок 138 тыс. квадратных метров. Еще 545 миллионов уйдет на строительство дорог. В числе прочего улицу Киртбая построят до поликлиники «Нефтяник». Также завершат проектирование нескольких улиц и транспортных развязок на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе и ул. Маяковского с этой же дорогой. Помимо этого будет выделено более миллиарда рублей региональных денег в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 410 миллионов потратят на строительство и 614 миллионов – на ремонт. В итоге следующий год станет рекордным по объемам дорожных работ. Ремонт и строительство осуществят на 352 тыс. квадратных метров полотна.

Другой национальный проект, в котором Сургут продолжит участвовать, – «Комфортная городская среда». На 2019 год заложены расходы в объеме 117 млн рублей. Из них 68 млн выделит округ, а 49 млн будут потрачены из местного бюджета.

Во время пресс-конференции Вадим Шувалов уделил особое внимание новому информационному проекту, который реализуется в городе. Речь об электронном портале «Твой Сургут». Он заработал в начале этого года и за время своего существования привлек огромное внимание горожан. Суть его в том, что любой сургутянин может обратиться напрямую к властям с той или иной проблемой, а затем следить за ходом ее решения онлайн.

– Сегодня можно сказать, что это очень успешный проект, уникальный в Югре! Он полюбился сургутянам, а для нас стал эффективным и очень оперативным инструментом работы с горожанами. Менее чем за год количество рассмотренных проблем достигло трех тысяч. По-моему, неплохо, – поделился своей оценкой градоначальник.

Он сообщил о решении одного из важных для горожан вопросов: администрации города удалось добиться от расчетно-кассового центра отказаться от идеи взимать 1% от суммы квартплаты. Теперь прием платежей за жилые помещения будет осуществляться без комиссионных сборов.

На пресс-конференции были отмечены успехи города и в области образования, культуры и спорта. Так, гимназия «Лаборатория Салахова» вошла в ТОП-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. За год в Сургуте реализовали более 280 масштабных культурных проектов, собравших свыше 200 тысяч зрителей. Одним из крупнейших стал Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Также впервые в городе прошел Кубок мира FINA по водному поло среди женских команд. В нем приняли участие сборные России, США, Канады, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии, Китая и Испании.

– Конечно, есть еще много интересных и значимых событий. Например, можно отметить успехи в части создания комфортной городской среды. Это и парк в 31-м микрорайоне, и детская площадка «Фантазия» в парке «За Саймой»… Для юных сургутян распахнул свои двери самый крупный в регионе технопарк «Кванториум». На финишную прямую вышло строительство Окружного клинического центра охраны материнства и детства, одного из самых передовых в стране, – добавил Вадим Шувалов.