2018-12-28T14:12:16+03:00
Происшествия

Жительницу Нижневартовска судят за получение пособий на детей

Молодая мама «поживилась» на семь тысяч рублей от государства
Алена Кульмухаметова
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За семь тысяч рублей пособий на жительницу Радужного завели уголовное дело. Молодая мама дала неверные справки с места работы.

- Сотрудниками полиции установлен факт незаконной постановки на учет в Центр социальных выплат города Нижневартовска местной жительницы. 24-летняя мама, зная о том, что не имеет права на получение пособий на детей, предоставила в учреждение недостоверные сведения о трудоустройстве. Таким образом, она незаконно получила более семи тысяч рублей, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

В настоящее время в отношении горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Женщине может грозить арест до 4 месяцев.

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