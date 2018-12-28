Жительницу Нижневартовска судят за получение пособий на детей
За семь тысяч рублей пособий на жительницу Радужного завели уголовное дело. Молодая мама дала неверные справки с места работы.
- Сотрудниками полиции установлен факт незаконной постановки на учет в Центр социальных выплат города Нижневартовска местной жительницы. 24-летняя мама, зная о том, что не имеет права на получение пособий на детей, предоставила в учреждение недостоверные сведения о трудоустройстве. Таким образом, она незаконно получила более семи тысяч рублей, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.
В настоящее время в отношении горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Женщине может грозить арест до 4 месяцев.