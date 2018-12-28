В Ханты-Мансийске родители детей-аутистов следят за их успехами в школе

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-28T15:34:52+03:00

После обучения в специальном классе ребенок может быть переведен в общеобразовательный класс

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Впервые в городе Ханты-Мансийске на базе школы № 6 имени 1 сентября 2018 года открыт ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Класс сегодня посещают 8 ребят, двое из которых на домашнем обучении.

В ресурсном классе дети, имеющие трудности в обучении, получают дополнительную помощь. После обучения в данном классе обучающийся может быть переведен в общеобразовательный класс.

Кабинет ресурсного класса разделен на четыре зоны: зона для индивидуальных занятий обучающихся, зона для работы в группе, зона для учителя и зона для эмоциональной разгрузки.

В этом необычном классе все по-особенному: повсюду развешаны наклейки-указатели с названиями: стена, шкаф, окно, дверь, доска, парта. Столы расставлены так, что школьники могут сидеть обособленно от одноклассников. На рабочих столах расположены карточки-подсказки: канцелярские принадлежности, перечень учебных предметов и даже некоторые бытовые действия, которые могут понадобиться ребенку на уроке.

Помимо освоения учебных навыков, для обучающихся организована индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом.

Кроме того, систематически ведётся информирование членов семьи о развитии ребенка, консультирование его близкого окружения, вовлеченного в воспитание и поддержку развития ребенка, индивидуальные программы сопровождения корректируются.

В конце учебного года родители вносят информацию о выполнении и результативности предоставления услуг.