2018-12-28T15:34:52+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске родители детей-аутистов следят за их успехами в школе

После обучения в специальном классе ребенок может быть переведен в общеобразовательный класс
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Впервые в городе Ханты-Мансийске на базе школы № 6 имени 1 сентября 2018 года открыт ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Класс сегодня посещают 8 ребят, двое из которых на домашнем обучении.

В ресурсном классе дети, имеющие трудности в обучении, получают дополнительную помощь. После обучения в данном классе обучающийся может быть переведен в общеобразовательный класс.

Кабинет ресурсного класса разделен на четыре зоны: зона для индивидуальных занятий обучающихся, зона для работы в группе, зона для учителя и зона для эмоциональной разгрузки.

В этом необычном классе все по-особенному: повсюду развешаны наклейки-указатели с названиями: стена, шкаф, окно, дверь, доска, парта. Столы расставлены так, что школьники могут сидеть обособленно от одноклассников. На рабочих столах расположены карточки-подсказки: канцелярские принадлежности, перечень учебных предметов и даже некоторые бытовые действия, которые могут понадобиться ребенку на уроке.

Помимо освоения учебных навыков, для обучающихся организована индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом.

Кроме того, систематически ведётся информирование членов семьи о развитии ребенка, консультирование его близкого окружения, вовлеченного в воспитание и поддержку развития ребенка, индивидуальные программы сопровождения корректируются.

В конце учебного года родители вносят информацию о выполнении и результативности предоставления услуг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главными темами пресс-конференции сургутского мэра стали жилье и дороги
Жительницу Нижневартовска судят за получение пособий на детей
Директора строителя не будут судить за 40-миллионный долг по зарплате
Жители Сургута задолжали государству 360 миллионов рублей
В Югре выпустили юбилейные конверты
Две кражи раскрыты за минувшие сутки в Югре
Заключенные из Югры произвели продукцию на 16,5 миллионов рублей
Гости и жители Ханты-Мансийска в резиденции Ёлки могут сфотографироваться с символом на наступающего года
В торговом центре Нижневартовска мужчина выстрелил в глаз сплетнику
В Ханты-Мансийске экстренно приземлился самолет маршрута «Ноябрьск – Москва»
Три пешехода погибли на дорогах Югры в минувшие сутки
Погода в Югре 28 декабря: снегопад и ветер
В Югре открыты 2 тысячи километров зимников
Житель Ханты-Мансийска при продаже детской кроватки лишился 100 тысяч рублей
Жители Сургута 1 января выйдут на Забег кристальной трезвости
Для погорельцев из Талинки продолжают собирать средства