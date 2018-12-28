Директора строителя не будут судить за 40-миллионный долг по зарплате

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-28T13:34:27+03:00

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Долг фирмы перед 512 сотрудниками на 40 миллионов рублей образовался за полгода. В отношении директора было возбуждено уголовное дело.

По данным следственного комитет Югры, директор строительной фирмы в период с марта по октябрь 2018 года допустил образование задолженности по заработной плате перед 518 работниками предприятия, общая сумма задолженности составила свыше 40 миллионов рублей.

После вмешательства следователей следственного комитета округа задолженность была погашена в полном объеме.

Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд с ходатайством о прекращении. Судебный штраф он не получит.