Жители Сургута задолжали государству 360 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-28T13:13:54+03:00

Долги по налогам накоплены за три года Фото: Татьяна Коркина

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Долги по имущественному, земельному, транспортному налогу, НДФЛ на сумму в более чем 360 миллионов рублей имеют жители Сургута.

Накануне налоговая инспекция города отчиталась о собираемости платежей по текущему налогооблажению и задолженностям.

Специалисты отметили, что собираемость снизилась, так как существенно увеличилась общая сумма начисленных налогов. В этом году она составила 842 миллионов рублей. Это на 217 миллионов больше, чем в прошлом году. Всего по итогам налоговой кампании этого года от Сургута в бюджеты разного уровня поступило 479 миллионов доходов.

Напомним, до 3 декабря жители Сургута должны были оплатить налоги за жилые помещения, гаражи, машино-места, автомобили и земельные участки. Те, кто не успел это сделать в срок, в 2019-м получат уведомления с начисленными пенями.