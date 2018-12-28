2018-12-28T13:13:54+03:00
Общество

Жители Сургута задолжали государству 360 миллионов рублей

Налоговая инспекция отчиталась о собираемости платежей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Долги по налогам накоплены за три годаДолги по налогам накоплены за три годаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Долги по имущественному, земельному, транспортному налогу, НДФЛ на сумму в более чем 360 миллионов рублей имеют жители Сургута.

Накануне налоговая инспекция города отчиталась о собираемости платежей по текущему налогооблажению и задолженностям.

Специалисты отметили, что собираемость снизилась, так как существенно увеличилась общая сумма начисленных налогов. В этом году она составила 842 миллионов рублей. Это на 217 миллионов больше, чем в прошлом году. Всего по итогам налоговой кампании этого года от Сургута в бюджеты разного уровня поступило 479 миллионов доходов.

Напомним, до 3 декабря жители Сургута должны были оплатить налоги за жилые помещения, гаражи, машино-места, автомобили и земельные участки. Те, кто не успел это сделать в срок, в 2019-м получат уведомления с начисленными пенями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске родители детей-аутистов следят за их успехами в школе
Главными темами пресс-конференции сургутского мэра стали жилье и дороги
Жительницу Нижневартовска судят за получение пособий на детей
Директора строителя не будут судить за 40-миллионный долг по зарплате
В Югре выпустили юбилейные конверты
Две кражи раскрыты за минувшие сутки в Югре
Заключенные из Югры произвели продукцию на 16,5 миллионов рублей
Гости и жители Ханты-Мансийска в резиденции Ёлки могут сфотографироваться с символом на наступающего года
В торговом центре Нижневартовска мужчина выстрелил в глаз сплетнику
В Ханты-Мансийске экстренно приземлился самолет маршрута «Ноябрьск – Москва»
Три пешехода погибли на дорогах Югры в минувшие сутки
Погода в Югре 28 декабря: снегопад и ветер
В Югре открыты 2 тысячи километров зимников
Житель Ханты-Мансийска при продаже детской кроватки лишился 100 тысяч рублей
Жители Сургута 1 января выйдут на Забег кристальной трезвости
Для погорельцев из Талинки продолжают собирать средства