В Югре выпустили юбилейные конверты
Они появятся в продаже с 29 декабря
Фото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Уже завтра в почтовом отделении №11, что расположено по улице Пионерская, 25 в Ханты-Мансийске появится 300 000 экземпляров конвертов, посвященных 900-летию со дня первого упоминания Югры в русских летописях.
Об этом сообщает портал правительства ХМАО.
На каждом конвертеизображена картина Михаила Бронникова «В стойбище». Отправить можно друзьям в любую точку мира!
- Почта России решила не стоять в стороне от этого популярного события для Югры. Мы внесли свою лепту для того, чтобы 300 тысяч людей за пределами региона узнали об этом событии» – сказал директор филиала Почты России в Югре Андрей Ершов.