Две кражи раскрыты за минувшие сутки в Югре

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-28T12:14:30+03:00

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Одна из краж случилась в Нижневартовске. По информации УМВД по ХМАО-Югре, 25-летний мужчина, находясь в квартире по дома улице Ленина похитил электроинструменты стоимостью более 12500 рублей. Похищенное изъято из ломбарда. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

В Мегионе полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в краже. Находясь в посёлке Высокий около дома по улице Строителей, он похитил сотовый телефон стоимостью 11000 рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 46 преступлений, раскрыто 35, из них: факт причинения вреда здоровью, хулиганство, вымогательство, 4 факта мошеннических действий и 4 кражи.