2018-12-28T11:52:27+03:00
Общество

Заключенные из Югры произвели продукцию на 16,5 миллионов рублей

Заработную плату они тратят на погашение долгов и «вкусняшки»
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-ЮгреФото предоставлено УФСИН по ХМАО-Югре
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Югорские осужденные производят качественную продукцию, которая пользуется большим спросом далеко за пределами округа.

Только в 2018 году, отбывающие наказание в виде лишения свободы, произвели продукцию на 16,5 миллионов рублей. Кроме того, они оказали услуги сторонним организациям на 15,5 миллионов рублей.

По данным УФСИН по ХМАО – Югре за 2018 год объемы выполненных работ и оказанных услуг увеличились в 3,2 раза.

Основная сфера производства - это металлообработка.

Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-Югре

Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-Югре

Чуть уступает швейное мастерство. А деревообработка в местах лишения свободы имеет повышенный спрос у населения. Качественная мебель и предметы интерьера необычного дизайна выходит из под рук умельцев.

За свою работу осужденные получают заработную плату. В 2018 году она составила не ниже МРОТ -11163 рублей. Деньги перечисляются в качестве погашения по искам потерпевших, а также заключенные тратят их на покупки товаров первой необходимости или балуют себя "вкусняшками" в магазинах при исправительных учреждениях.

Стоит отметить, в текущем году выросло количество привлечения осужденных колонии поселения к труду по оказанию услуг. Например, «поселенцы» при в ЛИУ-17 трудятся на различных строительных площадках, на предприятиях по изготовлению строительных материалов. Так же привлекались к работам по демонтажу зданий и сооружений, очистке территории, где ведется строительство «Индустриального Парка Югры», где договор рассчитан на долгосрочную перспективу.

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