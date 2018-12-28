Гости и жители Ханты-Мансийска в резиденции Ёлки могут сфотографироваться с символом на наступающего года

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-28T11:01:14+03:00

Площадка будет открыта в течение двух недель

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В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» в окружной столице дан старт работе новогодней «Резиденции Елки». Площадка будет открыта в течение двух недель, вход на неё свободный.

Каждый день для гостей «Резиденции Елки» будет работать город профессий, парк аттракционов, множество интерактивных зон, состоятся игровые программы, мастер-классы, музыкальные выступления.

Так, на территории выставочного центра развернется детский город профессий. В его основу взяты примеры профессий, где в игровой форме дети узнают основы специальности и становятся мастерами в атмосфере положительных эмоций. Посещая каждый дом городка, маленькие посетители обучаются взрослым профессиям, приобретают навыки коллективного творчества, в игровой форме получают знания, необходимые в будущем.

Зарядиться яркими эмоциями можно в большом парке аттракционов. Здесь расположился веревочный парк, «лазертаг», батуты. В программе мероприятия – мастер-классы по росписи имбирных пряников, работа зоны творчества «Мастерская Деда Мороза».

Найти себе развлечение по вкусу на новогодние праздники смогут и дети, и взрослые. Особенностью выставки станет гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус», который состоится 4 января.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от шеф-поваров и дегустации югорских блюд. На площадке расположится зона кафе и Новогодняя ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, handmade-украшения, сладости, элементы декора.

Особую атмосферу зимнего торжества создаст 3D-фотозона «Фотопутешествие по Югре». Каждый желающий сможет сделать фотографию с популярными туристическими местами и объектами Югры.