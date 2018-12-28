2018-12-28T10:45:26+03:00
Происшествия

В торговом центре Нижневартовска мужчина выстрелил в глаз сплетнику

Мужчина получил химический и термический ожог глаз
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скандал и стрельбу устроил вартовчанин в торговом центре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и наряд Росгвардии.

Выяснилось, что накануне потерпевший в одной из социальных сетей написал жене подозреваемого сообщение с информацией поручающую честь последнего. Во время переписки мужчины решили выяснить отношения и назначили встречу в одном из торговых центров. Разговор перерос в ссору, в результате которой 33-летний подозреваемый достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. 35-летний мужчина получил химический и термический ожог глаз.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гости и жители Ханты-Мансийска в резиденции Ёлки могут сфотографироваться с символом на наступающего года
В Ханты-Мансийске экстренно приземлился самолет маршрута «Ноябрьск – Москва»
Три пешехода погибли на дорогах Югры в минувшие сутки
Погода в Югре 28 декабря: снегопад и ветер
В Югре открыты 2 тысячи километров зимников
Житель Ханты-Мансийска при продаже детской кроватки лишился 100 тысяч рублей
Жители Сургута 1 января выйдут на Забег кристальной трезвости
Для погорельцев из Талинки продолжают собирать средства
Массовую проверку водителей устроят инспекторы ДПС на трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»
Торговцы фруктами из Москвы громили платёжные терминалы в Югре
Предновогоднее шоу состоялось в Нижневартовске
Почти вся пиротехника в магазинах Ханты-Мансийска безопасна
Бытовая техника жителя Сургута оказалась в ломбарде
В Югре зафиксировано снижение смертности
С жителя Сургута требуют вернуть кредит, который он не брал
В 2019 году в Югре появятся семь IT-стойбищ
За минувшие сутки в Югре в 9 ДТП пострадали 11 человек
Погода в Югре 27 декабря: -25 градусов и сильный ветер
Житель Нягани помог другу с «котом в мешке»
В Югре открыты все переправы
Две кражи зарегистрированы в Югре в минувшие сутки
Школьное лесничество из Нижневартовска признано лучшим в Югре
Ноябрянка в Сургуте мимо кассы магазина вынесла элитный алкоголь
Новобранцам из Югры выдали обмундирование и банковские карты
Жительницу Урая на 3 месяца отравили в колонию за отказ платить алименты
Жители Нижневартовска 31 декабря пойдут в баню
Жительница Нефтеюганска дорого лечила вены по сайтам объявлений
За вывоз и утилизацию мусора каждый житель Ханты-Мансийска будет ежемесячно платить 133 рубля