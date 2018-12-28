В торговом центре Нижневартовска мужчина выстрелил в глаз сплетнику

СЕГОДНЯ 10:45 2018-12-28T10:45:26+03:00

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Скандал и стрельбу устроил вартовчанин в торговом центре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и наряд Росгвардии.

Выяснилось, что накануне потерпевший в одной из социальных сетей написал жене подозреваемого сообщение с информацией поручающую честь последнего. Во время переписки мужчины решили выяснить отношения и назначили встречу в одном из торговых центров. Разговор перерос в ссору, в результате которой 33-летний подозреваемый достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. 35-летний мужчина получил химический и термический ожог глаз.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.