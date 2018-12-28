В Ханты-Мансийске экстренно приземлился самолет маршрута «Ноябрьск – Москва»

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-28T08:44:16+03:00

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Лайнер рейса 456 компании Utair, следовавший из Ноябрьска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска по техническим причинам 27 декабря.

Известно, что сработал датчик, сообщающий о неполадке в системе кондиционирования. На борту находились 96 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По информации следственного комитета на транспорте УрФО, 27 декабря 2018 года около в 18 часов по местному времени в аэропорту города Ханты-Мансийска совершил аварийную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту «Ноябрьск – Москва». Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет.

«По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение» - говорится на сайте ведомства.

Как сообщила пресс-служба аэропорта города Ханты-Мансийск, пассажиры вылетели в пункт назначения в 21:53 на резервном самолете.