2018-12-28T08:12:16+03:00
Происшествия

Три пешехода погибли на дорогах Югры в минувшие сутки

Один человек пострадал
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибло и шесть получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Погибшими оказались пешеходы. Так, 27 декабря в 16:30 на 76 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе, водитель за рулём «Мерседес Бенц» сбил 46-летнюю женщину, которая перебегала дорогу не в установленном месте.

В результате происшествия, пешеход скончалась.

В этот же день в 16:35 на перекрестке улице Восточная Объездная – Строителей в городе Ханты-Мансийск водитель за рулём «Ренаульт» сбил 36-летнего мужчину, который ремонтировал автомобиль «Ниссан Караван», после чего автомобиль «Ниссан» откатился и наехал на впереди стоящий автомобиль «Мерседес Бенц».

В результате происшествия, пешеход скончался.

В 22:00 на улице Полевая села Ломбовож Березовского района водитель за рулём «Хонда HR-V» насмерть сбил 46-летнего мужчину.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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