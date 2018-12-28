Погода в Югре 28 декабря: снегопад и ветер

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-28T07:39:27+03:00

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В Ханты-Мансийске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-восточный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -15 градусов.

В Сургуте облачно, вечером ожидается снегопад. Ветер южный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -14 градусов.

В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -15 градусов.

В Когалыме облачная погода, вечером снегопад. Ветер юго-восточный, южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -18 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, днём ожидается снегопад. Ветер юго-восточный, южный. 5-12 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -15 градусов.