2018-12-27T16:18:18+03:00
Общество

В Югре открыты 2 тысячи километров зимников

Дороги соответствуют требованиями к качеству и безопасности
Алена Кульмухаметова
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Зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общей протяженностью 2384 километров введены в эксплуатацию на территории Югры. Это 56 зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения, в том числе 17 километров ледовых переправ в Октябрьском, Нижневартовском, Березовском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах.

С вводом зимников для жителей труднодоступных населенных пунктов обеспечены устойчивое транспортное сообщение и регулярные пассажирские перевозки автотранспортом.

Соответствие дорог и переправ требованиями к качеству и безопасности дорожного движения, установленными проектной документацией, подтверждено в ходе приемки с участием представителей ГИБДД, регионального управления МЧС, администраций муниципалитетов.

Для обеспечения безопасности движения установлены дорожные знаки, информационные плакаты, сигнальные вехи, шлагбаумы. На больших реках, как Обь, Иртыш, Вах, Северная Сосьва, Конда, ледовые переправы оборудованы постами регулирования движения, на которых дополнительно установлены шлагбаумы, вагоны для обогрева, туалеты и мусорные баки. А сами посты оснащены спасательными средствами и средствами связи.

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