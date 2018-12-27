2018-12-27T15:35:45+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска при продаже детской кроватки лишился 100 тысяч рублей

Четверо югорчан пострадали от мошенников
Алена Кульмухаметова
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Четверо югорчан перевели деньги мошенникамЧетверо югорчан перевели деньги мошенникамФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурные части окружной полиции Югры поступило четыре сообщения о хищении денег дистанционным путем.

Так, житель Ханты-Мансийска лишился 100 тысяч рублей после того, как разместил объявление о продаже детской кроватки на сайте объявлений. Жительница Сургута, пытаясь получить компенсацию за некачественные БАДы, приобретенные больше года назад, перевела мошенникам 103 тысячи рублей.

Еще одна жительница Сургута на сайте объявлений нашла объявление о продаже «Лады Приоры». Потенциальную покупательницу привлекла низкая цена автомобиля, поэтому, не задумываясь, она перевела продавцу 50 тысяч рублей в счет предоплаты, не убедившись в том, что автомобиль существует в реальности. Это же объявление о продаже «Приоры» увидел и житель Пойковского. Мужчина также не удостоверился в правдивости информации на сайте, не осмотрел автомобиль лично и перевел продавцу 100 тысяч рублей.

В ходе проверки поступивших сообщений о мошенничествах полицейские установили, что двое югорчан, пытавшихся приобрести автомобиль, попались на удочку одного и того же мошенника. Операции по переводу денег оба потерпевших производили примерно в одно и тоже время на один и тот же банковский счет. После того, как деньги поступили на счет злоумышленника, он удалил объявление о продаже автомобиля и отключил номер телефона.

В настоящее время по всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

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