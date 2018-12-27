Жители Сургута 1 января выйдут на Забег кристальной трезвости

СЕГОДНЯ 14:18 2018-12-27T14:18:53+03:00

Приверженцы здорового образа жизни выходят на него в девятый раз

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Три километра участники Забега кристальной трезвости пробегут 1 января. Традицию отмечать наступление нового года таким образом активные сургутяне начали в 2010 году.

Как сообщает «Югра-Ньюс», для этих спортсменов-любителей погода не имеет значения. Участники выходят на дистанцию и в стужу, и в снегопад, и в метель.

Забег пройдет в 12 часов в парке «За Саймой», участие в нем примут порядка 150 человек.

- По традиции, победителям забега вручаются кубки за первые, вторые и третьи места, а также поощрительные призы и подарки от спонсоров, – рассказал один из организаторов мероприятия - председатель Нефтеюганского отделения МРОО «Работающая молодёжь Сибири» и руководитель проекта «АлкоСтоп» Никита Шостак.

Всех без исключения участников и зрителей забега ждут хороводы, игры, чай из тульских самоваров. На мероприятии будет фотозона с настоящими сибирскими хаски.