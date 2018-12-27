Для погорельцев из Талинки продолжают собирать средства

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-27T13:59:12+03:00

Без крыши над головой остались 83 человека

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Администрация города Нижневартовска напоминает, что продолжается сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в г.п. Талинка Октябрьского района.

Напомним, 17 декабря в поселке сгорело два жилых многоквартирных деревянных дома. Без крыши над головой остались 83 человека, из них 31 ребенок. Всем была оказана первичная помощь, в том числе, медицинская.

Администрация поселка совместно с общественниками организовала сбор необходимых вещей погорельцам. На данный момент помощь в одежде, предметах личной гигиены, канцелярии и продуктов питания оказана в полном объеме.

Ряд предметов, которых не хватает пострадавшим: бытовая техника, мебель, постельное белье, одеяла, подушки, наборы посуды.

Для сбора безналичных средств в помощь пострадавшим открыт счет благотворительного фонда социальной помощи «ДОБРО». Подробная информация на сайте администрации г.п. Талинка.