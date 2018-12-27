Массовую проверку водителей устроят инспекторы ДПС на трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»
Югорчан просят отнестись с пониманием к массовым проверкам водителей в ближайшие выходные.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 29 декабря 2018 года на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.
Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.