2018-12-27T13:50:00+03:00
Общество

Массовую проверку водителей устроят инспекторы ДПС на трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»

Полицейские вылавливают нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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Водителей просят отнестись с пониманием к проверкамВодителей просят отнестись с пониманием к проверкамФото: Татьяна Коркина
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Югорчан просят отнестись с пониманием к массовым проверкам водителей в ближайшие выходные.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 29 декабря 2018 года на автодороге «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.

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