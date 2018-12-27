Торговцы фруктами из Москвы громили платёжные терминалы в Югре

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-27T12:50:20+03:00

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Кассеты с деньгами преступники вытаскивали плоскогубцами. Заметить кражу удавалось не сразу.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, двое мужчин с ноября текущего года на территории округа повредили шесть аппаратно-программных комплексов, откуда похитили более 120 тысяч рублей.

В торговых центрах Сургута и Нижневартовска преступники с помощью плоскогубцев вытаскивали кассеты с деньгами и скрывались с места преступления. Для того, чтобы сотрудники магазинов не заметили момент совершения преступления они разработали схему, в которой один из участников исполнял роль «прикрытия» отвлекая на себя внимание работников торговых точек и посетителей.

Таким образом, мужчины совершили два аналогичных преступления в Тобольске и Тюмени.

Известно, что злоумышленники приехали из Москвы для торговли в Югре фруктами.

В настоящее время мужчины заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».