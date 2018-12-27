Торговцы фруктами из Москвы громили платёжные терминалы в Югре
Кассеты с деньгами преступники вытаскивали плоскогубцами. Заметить кражу удавалось не сразу.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, двое мужчин с ноября текущего года на территории округа повредили шесть аппаратно-программных комплексов, откуда похитили более 120 тысяч рублей.
В торговых центрах Сургута и Нижневартовска преступники с помощью плоскогубцев вытаскивали кассеты с деньгами и скрывались с места преступления. Для того, чтобы сотрудники магазинов не заметили момент совершения преступления они разработали схему, в которой один из участников исполнял роль «прикрытия» отвлекая на себя внимание работников торговых точек и посетителей.
Таким образом, мужчины совершили два аналогичных преступления в Тобольске и Тюмени.
Известно, что злоумышленники приехали из Москвы для торговли в Югре фруктами.
В настоящее время мужчины заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».