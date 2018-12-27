2018-12-27T12:38:57+03:00
Звезды

Предновогоднее шоу состоялось в Нижневартовске

Зал был полон зрителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Во Дворце искусств состоялась премьера праздничного предновогоднего шоу «Волшебство вокруг нас». Концерт «В ожидании чуда» - новая постановка коллектива Дворца искусств. Главная особенность представления заключается в том, что все номера исполнялись под аккомпанемент «живой» музыки от Джаз-бэнда «Югра».

С наступающим новым 2019 годом жителей Нижневартовска поздравил глава города Василий Тихонов.

- Уходящий год выдался богатым на важные для нашего города события. Мы нарастили темпы сноса ветхого жилья, продолжили «Марафон благоустройства», вошли в федеральную программу по строительству дорог. Уверен, в будущем году мы сделаем еще больше. Дорогие земляки! Пусть новый год наполнит вашу жизнь только радостными моментами, а успех станет спутником всех начинаний! Счастья, здоровья, добра - вам и вашим близким!, - поздравил Василий Тихонов.

Добавим, что 28 и 29 декабря вартовчан приглашают на еще одну новогоднюю премьеру - концерт «В чем соль…». Как встреча Нового года объединяет людей с разными интересами за одним столом, так и праздничный концерт «В чем соль…» - попытка понять ближнего и дальнего своего соседа.

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