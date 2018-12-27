2018-12-27T11:30:01+03:00
Общество

Почти вся пиротехника в магазинах Ханты-Мансийска безопасна

Покупателям дают полную инструкцию
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В преддверии празднования Нового года общественники и добровольная пожарная дружина провели совместный рейд по торговым точкам Ханты-Мансийска, которые реализуют пиротехнические изделия.

Как пояснил Василий Загваздин, руководитель общественной организации «Добровольно-спасательное пожарное формирование»:

- Очень часто именно использование некачественной пиротехники, просроченной либо контрафактной продукции, несоблюдение техники безопасности приводят к печальным последствиям – травмам, чаще всего конечностей и лица. Важно, чтобы не только покупатель пиротехнических изделий знал правила безопасности при их использовании, но и продавец, а также любой работник предприятия торговли, где реализуется подобная продукция, мог подробно проинструктировать покупателя.

По словам Василия Загваздина, были выявлены незначительные нарушения по части обеспечения пожарной безопасности, которые собственники обещали устранить в кратчайшие сроки.

Ассортимент пиротехнической продукции в магазинах Ханты-Мансийска оказался достаточно широким. От почти безопасных бенгальских огней и хлопушек до профессиональных многозалповых салютов. По словам специалистов, на каждое изделие должен иметься сертификат качества, в котором отражены производитель, срок действия, подробная инструкция по применению. Важно также, что подобную продукцию нельзя продавать детям до 16 лет.

Общественники заверили, что в магазинах окружного центра, где реализуется пиротехника, в целом, соблюдаются правила хранения товара, обеспечиваются требования пожарной безопасности: установлены системы оповещения, имеются в наличии огнетушители, персонал проинструктирован.

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