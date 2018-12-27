2018-12-27T10:28:36+03:00
Происшествия

Бытовая техника жителя Сургута оказалась в ломбарде

Мужчина обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Две кражи раскрыли в минувшие сутки югорские полицейские. Преступники были задержаны.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне днем в Сургуте молодой человек, находясь в квартире дома по улице Дзержинского, похитил бытовую технику и сдал в ломбард. Ущерб, причиненный заявителю, составил порядка 24000 рублей. Нарушитель дал признательные показания и задержан.

В Пойковском Нефтеюганского района сотрудниками полиции задержан молодой человек, подозреваемый в краже. Находясь в квартире заявителя во втором микрорайоне, подозреваемый похитил сотовый телефон стоимостью более 10000 рублей. Похищенное изъято. В Обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 45, из них: 2 факта мошеннических действий, 9 фактов незаконного оборота наркотических средств и 10 краж, в том числе 1 - квартирная.

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