В Югре зафиксировано снижение смертности

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-27T09:55:43+03:00

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В окружном центре прошло заседание межведомственной комиссии Югры по реализации мер, направленных на снижение смертности населения.

Заместитель директора окружного департамента здравоохранения Елена Касьянова представила анализ смертности населения автономного округа за 10 месяцев 2018 года по классам заболеваний в разрезе муниципалитетов, а также реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней органов дыхания и пищеварения.

За январь-октябрь 2018 года, по данным Росстата, количество умерших в автономном округе составляет 8593 человек (6,2 на 1000 человек населения), что на уровне аналогичного периода 2017 года (по РФ – 12,6). По схеме оценки коэффициента смертности уровень 6,2 является очень низким.

Среди населения трудоспособного возраста общая смертность снизилась на 6%. В группе населения младше трудоспособного возраста общая смертность снизилась на 34%.

От болезней системы кровообращения смертность составила 254,2 на 100 тыс. населения, что в 2 раза ниже, чем по России.

Показатель смертности от ДТП за 10 месяцев 2018 года составил 8,0 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного периода прошлого года на 36,5%.

Как отметил начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ департамента физической культуры и спорта Евгений Красноусов, важную роль в привлечении населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сыграло создание единого соревновательного пространства в Югре:

- На территории округа соревнования не прекращаются круглый год – от стартов в дошкольных образовательных учреждениях, школах, предприятиях и организациях, клубов по месту жительства до окружных, всероссийских спартакиад, чемпионатов и первенств по отдельным видам спорта, а также международных стартов.

В Югре среди граждан старшего поколения ведется популяризация скандинавской ходьбы. Были организованны открытые занятия и мастер-классы по обучению технике. Всего за 9 месяцев 2018 года в муниципальных образованиях проведено 28 мастер-классов, 8 обучающих и 17 открытых занятий. С 1 по 7 октября прошли масс-старты по скандинавской ходьбе на открытых площадках спортивных объектов, стадионах, лыжных и биатлонных трассах, в парковых зонах.