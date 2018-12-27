С жителя Сургута требуют вернуть кредит, который он не брал
Звонки от службы безопасности кредитной организации замучили жителя Сургута. Мужчина кредита не брал, однако долг всё же оказался реальным.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в октябре текущего года в дежурную часть полиции Сургута с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что ему стали поступать звонки и сообщения от представителей финансовой организации об имеющейся финансовой задолженности. Кредитов он не брал, в банки не обращался. В августе оформлял договор при продаже своего автомобиля.
Оперативники нашли преступника, который воспользовался данными сургутянина. Им оказался покупатель машины.
Подозреваемый воспользовался паспортными данными, указанными в договоре купли-продажи и оформил на потерпевшего микрозайм в размере более 5 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».