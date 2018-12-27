С жителя Сургута требуют вернуть кредит, который он не брал

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-27T09:01:28+03:00

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Звонки от службы безопасности кредитной организации замучили жителя Сургута. Мужчина кредита не брал, однако долг всё же оказался реальным.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в октябре текущего года в дежурную часть полиции Сургута с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что ему стали поступать звонки и сообщения от представителей финансовой организации об имеющейся финансовой задолженности. Кредитов он не брал, в банки не обращался. В августе оформлял договор при продаже своего автомобиля.

Оперативники нашли преступника, который воспользовался данными сургутянина. Им оказался покупатель машины.

Подозреваемый воспользовался паспортными данными, указанными в договоре купли-продажи и оформил на потерпевшего микрозайм в размере более 5 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».